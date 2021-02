Vermisste Luxemburgerin (16) wurde gefunden

Seit fast einem halben Jahr galt die Luxemburgerin Eva Z. als vermisst, sie war aus einer Klinik verschwunden. Wie die Trierer Polizei am vergangenen Sonntag mitteilte, ist sie am Sonntagmittag im Saarland gefunden worden. Nach Polizeiangaben ist die 16-jährige wohlauf und wurde wieder zu ihren Eltern in Luxemburg gebracht.

Genauere Angaben, wo sich das Mädchen die letzten sechs Monate aufgehalten hatte, machte die Polizei nicht. «Da der Sachverhalt die innere Privatsphäre und das überwiegen schutzwürdige Persönlichkeitsrecht des minderjährigen Mädchens betrifft, können wir zu den Details der Ermittlungen und des Polizeieinsatzes zurzeit keine weiteren Auskünfte erteilen», heißt es vom Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier. Demnach sei auch noch nicht klar, ob ihr Verschwinden im Zusammenhang mit einer Straftat stehe.

Die Eltern hatten befürchtet, dass Eva etwas zugestoßen sei. Wie der Vater der «Bild-Zeitung» berichtet hatte, führte Eva im Alter von 14 Jahren eine Beziehung mit einen 58-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz. Drei Monate vor Evas Verschwinden im August 2020 hatten die Eltern ein Kontaktverbot erwirkt und den Mann angezeigt. Das Mädchen sollte sich bei einer klinischen Therapie von dem Mann, dem sie dem Bericht nach nach hörig war, lösen. Von dort war sie ohne Wertsachen und Handy verschwunden.

(mei/L'essentiel)