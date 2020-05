Diese Woche gibt es Sonne satt und bis zu 25 Grad

Viel Sonne, relativ milde Nächte und sommerliche Temperaturen: Hoch «Quirinius» beschert den Menschen in Luxemburg in den kommenden Tagen Sonne satt. Diese Vorhersage treffen die Wetterexperten von Météolux am Montag.

Während die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch bereits im 23-Grad-Bereich liegen, dürfte das Quecksilber am Mittwoch und zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag die 25-Grad-Marke bei strahlendem Sonnenschein knacken. Niederschläge sind an beidem Tagen nicht in Sicht. Es herrscht also bestes Grillwetter. Nachts fallen die Temperaturen

Am Samstag gehen die Temperaturen bei maximal 17 Grad wieder etwas zurück. Dann könnte es bei zunehmender Bewölkung auch den ein oder anderen Schauer geben.

(sw/L'essentiel)