Tunnel auf der A7 für den Verkehr wieder frei

Der Gosselerbierg-Tunnel auf der A7 war am Sonntagmorgen in beiden Richtungen nicht befahrbar. Grund für die Sperrung von 7 bis 12 Uhr war eine umfassende Übung, die die großherzogliche CGDIS und die Administration des ponts et chaussées in Zusammenarbeit mit der Arbeits- und Bergbauinspektion und der Polizei durchführten.

Notdienste sollten bis 13 Uhr vor Ort sein. Allerdings endete die Übung früher als erwartet, hieß es von der Polizei am späten Sonntagmorgen.

(L'essentiel)