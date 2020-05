Luxemburger sollen Verantwortung übernehmen

Der Corona-Lockdown in Luxemburg wird am Montag nächster Woche aufgehoben. Das hat Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag in einer Pressekonferenz angekündigt. Die Bewohner Luxemburgs können dann wieder ihre Angehörigen sehen und Besuch empfangen. Mit dem Ende des Lockdowns gelte es aber auch «Verantwortung zu zeigen», sagte Liz Thielen, die Pressesprecherin des Premierministers gegenüber L'essentiel.

Ab Montag ist es in Luxemburg erlaubt, bis zu sechs Personen zu sich einzuladen. Insgesamt können sich «bis zu zwölf Personen treffen», wenn man Besucher und Gastgeber addiert. Bei dieser Berechnung werden auch Kinder mitgezählt. Aber es gelte weiterhin Abstand zu halten. Wo das nicht möglich sei, beispielsweise «weil die kleine Wohnung» den Platz nicht hergebe, müssten die Gastgeber «vernünftig sein». Sie sollten dann darauf verzichten, «zu viele Menschen» einzuladen, rät Thielen. Die Pressesprecherin weist außerdem daraufhin, dass man im häuslichen Umfeld nicht verpflichtet sei, eine Maske zu tragen, solange der zwei Meter Abstand eingehalten werden könne.

«Die Idee ist, dass die Bürger selbst Verantwortung übernehmen sollen», erläutert Thielen das Konzept das hinter den Lockerungen steht. Versammlungen von 20 Personen sind ebenfalls erlaubt, aber nur im Freien. Gärten hinter dem eigenen Haus seien hier jedoch nicht gemeint. Für den eigenen Garten gelte die Regelung die für den Besuch im Haus gelte: sechs Personen, nicht mehr. Risikopatienten gelte es auch weiterhin so gut wie möglich zu schützen. Man könne besonders gefährdete Personen zwar besuchen, solle dabei aber die notwendigen Vorkehrungen treffen.

(Ana Martins/L'essentiel)