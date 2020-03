Cargolux blickt auf 50 Jahre Geschichte zurück

Die Luftfrachtgesellschaft Cargolux feiert am heutigen Mittwoch ihr 50. Firmenjubiläum. Auf einer neuen Internetseite blickt das Unternehmen in fünf Kapiteln auf die vergangenen fünf Dekaden zurück. Die 70er («Der Anfang»), die 80er («Die mageren Jahre»), die 90er («Die fetten Jahre»), die «Nuller»-Jahre («Das neue Millenium») und die Dekade von 2010 und 2019 («Das fünfte Jahrzehnt»).

Vor genau einem halben Jahrhundert, am 4. März 1970, wurde Cargolux gegründet – von der luxemburgischen Fluggesellschaft Luxair, der isländischen Loftleiðir, der schwedischen Spedition Salén und von weiteren Privatanlegern.

50 Jahre später ist Cargolux die Frachtfluggesellschaft Nummer eins in Europa. Weltweit rangiert das Unternehmen auf Platz sieben der internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA (International Air Transport Association). Zurzeit umfasst die Cargolux-Flotte 14 Boeing 747-8 und 16 Boeing 747-400, die regelmäßig mehr als 75 Flugziele ansteuern. Cargolux beschäftigt mehr als 2000 Angestellte weltweit. Im Jahr 2018 verbuchte die Gesellschaft übrigens das beste Jahr ihrer Geschichte. In diesem Jahr soll die neue Cargo-Zentrale eingeweiht werden.

Happy birthday Cargolux!

