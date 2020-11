Die Testzentren bereiten sich auf den Winter vor

Langsam aber sicher nähern wir uns im Großherzogtum dem Winter. Abends wird es bereits empfindlich kalt, morgens sind die Scheiben der Autos zugefroren. Die sinkenden Temperaturen stellen für alle, die unter freiem Himmel arbeiten eine Herausforderung dar – auch für die Mitarbeiter der Drive-in-Stationen für Coronatests.

Um sie besser vor der Kälte zu schützen, greift der Staat nun in seine Kassen und legt mehrere hundertausend Euro auf den Tisch: An den Stationen werden Zelte sowie Container aufgebaut, in denen Wärmestrahler angebracht werden, wie André Hansen, Betriebsleiter beim ausführenden Militärdienstleister Ecolog erklärt. Der Ausbau der acht großen Zentren werde den laufenden Betrieb nicht stören. «Die Wärmestrahler können die Kälte etwas brechen. Wir wollen auch bei sehr kalten Außentemperaturen in den Zelten über dem Gefrierpunkt bleiben», erklärt Hansen.

Trotz der neuen Installationen kommt auf die Mitarbeiter ein harter Winter zu. Insbesondere das Personal, das die Proben entnimmt, wird der Kälte ausgesetzt sein. «Man kann keine gefütterten Handschuhe tragen, wenn man Gummihandschuhe anziehen muss», sagt Hansen. Deshalb soll das Personal aufgestockt werden, um häufigere Wechsel zu gewährleisten. Sollte das Thermometer weit unter den Gefrierpunkt sinken, würden mehr Heizstrahler aufgestellt oder – wenn nötig – die Zelte geschlossen. Dann könnten die Zentren allerdings keinen Drive-in-Service mehr anbieten, wodurch die Prozedur deutlich länger dauern würde.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)