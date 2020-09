Schüler sollen sich vor der Rentrée testen lassen

Nicht nur das vergangene Schuljahr habe unter schwierigen Bedingungen stattgefunden, auch im kommenden bleibe es kompliziert. Das erklärte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Freitagnachmittag in Rahmen einer Pressekonferenz. Die Schulen hätten allerdings vor dem Sommer zahlreiche Erfahrungen gesammelt, die ihnen bei der anstehenden Rentrée am 15. September zugute kämen. «Die Schulen sind keine Infektionsherde», erklärte Meisch. Zwar könne man sich auch dort mit dem Coronavirus anstecken, allerdings sei die Wahrscheinlichkeit in den Schulen geringer.

Generell müssten sich Schüler und Lehrer darauf vorbereiten, dass das komplette neue Schuljahr im Zeichen der Pandemie steht. «Vielleicht müssen die Maßnahmen bis zum Ende des Jahres aufrecht erhalten werden», so Meisch weiter. Stunden könnten ausfallen, Klassen in Quarantäne geschickt und der Unterricht im Wechsel stattfinden. «Wir versuchen das so gut wie es geht zu vermeiden, denn jede Schulstunde, die nicht stattfindet, fehlt letztendlich im Bildungsweg», sagte Meisch.

Expertengruppe informiert täglich

Hierfür sei ein Modell nötig, das «maximale Chancen für die Bildung und minimale Chancen für das Virus» bietet. Die Bildungseinrichtungen und die Behörden müssten differenziert auf auftretende Probleme reagieren: Die Maßnahmen die gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen werden, sollten an die jeweilige Schule und die Region angepasst werden. Für das kommenden Schuljahr werde sich eine Expertengruppe, die sich aus dem Bildungs- und dem Gesundheitsministerium zusammensetzt, mit den dringenden Fragen beschäftigen. Die Gruppe soll auch tägliche Berichte verfassen, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Einige Tage vor der Rentrée werde sich die Teststrategie Luxemburgs auf Familien mit Kindern konzentrieren. Schüler und Lehrer sind aufgerufen, sich vor dem Schulstart testen zu lassen. So sollen vor allem Urlaubsrückkehrer, die sich in den Ferien mit dem Virus infiziert haben, von den Schulen ferngehalten werden. Hierfür würden auch mobile Teststationen eingesetzt.

Für den Fall eines positiven Coronafalls während des Schuljahres stellt Meisch drei Szenarien vor: Bei einem isolierten Fall, bei dem die Ansteckung nicht in der Schule erfolgt ist, müssten lediglich die Schüler in Quarantäne, die in direkten Kontakt zu dem Infizierten standen. Erst nach negativem Test dürften sie wieder in die Schule zurückkehren. Bei mehreren Fällen in einer Klasse, müsse die ganze Klasse in Quarantäne. Bei einem Verdacht auf mehrere Infektionen in unterschiedlichen Klassen, müssten die jeweils betroffenen Klassen in Quarantäne. Außerdem könne dann in der betroffenen Schule gezielter getestet und in den anderen Klassen eine strengere Maskenpflicht durchgesetzt werden. Eine Schule komplett zu schließen, kommt laut Meisch nur im absoluten Notfall infrage.

«Man sollte nicht überreagieren»

In den Schulgebäuden selbst werden die Schüler weiterhin über Pfleile und Schilder durch die Flure geführt, um Aufeinandertreffen weitestgehend zu vermeiden. Auch die Maskenpflicht – ihren Mundschutz dürfen die Schüler erst an ihrem Platz abnehmen – bleibt bestehen. In Prüfungssituationen könne auf dem Mundschutz verzichtet werden. Andererseits könnten die Schulen aber auch entscheiden, dass auch während des Unterrichts eine Maske getragen werden muss. «Hier ist das Fingerspitzengefühl der Schulleitung gefragt», erklärte Meisch. Selbst entscheiden sollten die Schulleitungen auch, zu welchem Zeitpunkt Klassen aufgesplittet werden und unter welchen Umständen Homeschooling vorteilhaft ist. Unerlässlich sei es, die Klassensäle immer wieder ausreichend zu lüften. Der Staat wolle, so Meisch, auch in Lüftungsanlagen investieren.

Sollte ein Schüler Symptome zeigen, müsse das zu Beginn des Schultages zwischen den Eltern und den Lehrern abgesprochen werden. Kranke, die schwere Symptome zeigen, sollen aber auf jeden Fall zu Hause bleiben. «Man muss reagieren, man sollte aber auch nicht überreagieren», so der Bildungsminister.

Trotz der Pandemie sollten die Schulen keine Aktivitäten aus ihrem Programm streichen. Auch der Sportunterricht und Schulausflüge sollen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Die Schulkantinen dürfen öffnen. Hier orientieren sich die Regeln an denen der Restaurants. Das heißt: Die Selbstbedienung entfällt, bis zum Platz muss eine Maske getragen werden.

(sw/L'essentiel)