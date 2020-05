Hat sich die Natur Luxemburg zurückerobert?

Wildschweine in Barcelona, Delfine an Sardiniens Küsten und zahlreiche Vogelarten in Paris: Nach all diesen Sichtungen hätte man glauben können, dass die Natur aufgrund des Lockdowns Lebensräume zurückerobern könnte. Doch wie sieht es eigentlich in der Realität aus? «Grundsätzlich hat sich nicht viel geändert, zumindest nicht in Luxemburg», erklärt Laurent Schley, stellvertretender Leiter der Naturverwaltung.

Für die Wildtiere standen die positive Auswirkungen hauptsächlich darin, dass sie nicht mehr durch den Straßenverkehr und die Umweltverschmutzung gestört und gestresst wurden. Außerdem sei die Gefahr gesunken, auf den Straßen überfahren zu werden. «Klar ist, dass der Dachs, den wir vor kurzem auf dem Universitätsgelände von Esch-Belval entdeckt haben, sich dort vor dem Lockdown nie niedergelassen hätte», sagt Schley. Dennoch handele es sich dabei nur um einen von vielen Einzelfällen.

Man kann sich jedoch die Frage stellen, ob die Wildtiere trotz weniger Straßenverkehr nicht von den vielen Spaziergängern gestört wurden, die sich während des Lockdowns im Wald aufhielten. «Bei den Wildtieren im Wald handelt es sich hauptsächlich um nachtaktive Tiere. Die lassen sich durch Menschen, die sich tagsüber dort aufhalten nicht stören», erklärt Schley.

(Séverine Goffin/L'essentiel)