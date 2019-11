Eine Maut für die Stadt stößt auf wenig Gegenliebe

Die Klimaerwärmung beschäftigt den Rechnungshof, weswegen dieser Anfang der Woche eine Maut für Luxemburg-Stadt vorgeschlagen hat. Konkret würde das bedeuten, allen Autofahrern die Einfahrt in die überlastete Innenstadt zu berechnen.

Die Behörden in Luxemburg sind kaum an dem Thema interessiert. «Ich muss Ihnen sagen, dass wir das noch nie im Stadtrat diskutiert haben», kommentierte Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt den Vorschlag. Im Mobilitätsministerium werden städtische Mautgebühren nicht komplett ausgeschlossen, aber Minister François Bausch sieht sie nur als letztes Mittel im Kampf gegen den Verkehrs- und Umweltkollaps. Er glaube eher an massive Investitionen in den öffentlichen Verkehr, um einen «qualitativen Sprung» zu schaffen.

Darüber hinaus hätte sich die Regierung das Ziel gesetzt, bis 2030 einen Elektroauto-Anteil von 50 Prozent im Land zu haben. Nach Ansicht des Rechnungshofes wird dies allerdings nicht ohne steuerliche Anreize zur Förderung von Elektroautos realisierbar sein. Eine Städtemaut wäre daher ein Weg, um dieses Steuerloch auszugleichen.

(Maurice Magar/L'essentiel)