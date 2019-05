Luxemburg will nicht an Metz und Trier zahlen

Die Bürgermeister von Metz und Trier hatten eine Forderung aufgestellt: Sie verlangten eine Umverteilung der von Grenzgängern an Luxemburg gezahlten Steuern. Vorbild dafür war ein bestehendes Abkommen mit Belgien. Derzeit erhält Belgien aus Luxemburg einen jährlichen Beitrag von 30 Millionen Euro, der dann weiter an die Gemeinden mit einem hohen Anteil von Grenzbewohnern verteilt wird.

Corinne Cahen (DP), die luxemburgische Ministerin für die Großregion, reagierte am Dienstagabend auf diese Handhabung. Dabei folgte sie der Linie von Premierminister Xavier Bettel aus dem vergangenen Jahr und lehnte die Forderung ab. Laut dem luxemburgischen Wirtschaftsmagazin paperjam.lu sagte sie auf einer Konferenz in Arlon: «Anstatt Geld zu zahlen, das die Gemeinden wahrscheinlich nicht erreichen wird, investieren wir in die Infrastruktur beider Länder, was am Ende den Grenzgängern zugute kommen wird, beispielsweise beim Schienenverkehr und auch was Parkplätze angeht.»

(L'essentiel)