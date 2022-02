Pandemie bringt Karnevals-​​Zeitplan durcheinander

Die Kavalkade von Diekirch eröffnet traditionell den Reigen der Karnevalsfeierlichkeiten in Luxemburg. Eigentlich hätte sie an diesem Sonntag stattfinden sollen. In diesem Jahr wird sie jedoch am Sonntag, dem 8. Mai, den Abschluss der Saison bilden.

Die Organisation der Kavalkaden im ganzen Land wurde durch die Pandemie auf den Kopf gestellt. «Für den 8. Mai haben wir das ganze nun mit dem CovidCheck geplant. Aber es ist nicht unmöglich, dass sich bis dahin die Corona-Lage und die Gesundheitsmaßnahmen völlig verändert haben und wir sie nicht mehr brauchen», erläutert Claude Wanderscheid, Sekretär desOrganisationskomitees.

Auch der Festzug wurde verkleinert. «In den vergangenen Jahren haben etwa 60 Gruppen (Musik, Fußgruppen und Wagen) an unserem Umzug teilgenommen, aber dieses Jahr haben wir uns auf etwa 50 beschränkt». Wer auf der Suche nach anderen Umzügen ist, wird am 6. März in Rambruch, am 20. März in Esch/Alzette und am 27. März in Petingen fündig. Schifflingen und Remich wurden ebenso abgesagt wie die Nachtkavalkade in Wasserbillig und die Kinderkavalkade in Kayl.

(Séverine Goffin/L'essentiel)