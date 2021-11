Was unterscheidet die vierte von der dritten Welle?

Vor einem Jahr, am 17. November 2020, kündigte Premierminister Xavier Bettel die Schließung von Bars und Restaurants an. Das Ziel: «Spielraum schaffen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden». Ein Jahr später hat die vierte Welle Luxemburg erreicht. Was hat sich geändert?

Infektionen :

Trotz einer Rekordzahl für 2021 sind die am Mittwoch für den 16. November 2021, gemeldeten neuen Fälle (491) fast halb so hoch wie am Dienstag, den 17. November 2020 (891). Die Siebentagesinzidenzen unterscheiden sich ebenfalls deutlich, lag der Wert im vergangenen Jahr noch bei 578, liegt er aktuell bei 219.

Auch gab es deutlich mehr aktive Infektionen, etwa 9000 waren es im Vergleichszeitraum 2020, aktuell sind es rund 3200. Durch den Wegfall des Large Scale Testings sind auf der anderen Seite die Testzahlen geringer (4613 gegenüber 14.247), was sich auch bei den Positivraten niederschlägt. Die heute dominante Delta-Variante gilt als ansteckender als der Wildtyp des Coronavirus zu Beginn der Pandemie. Das Alter der Infizierten ist ebenfalls gesunken, wobei insbesondere der Anteil der 0-9-Jährigen (15 Prozent statt 5,5 Prozent) gestiegen ist, da diese Bevölkerungsgruppe nicht geimpft ist.

Coronabedingte Krankenhausaufenthalte:

Am 17. November 2020 befanden sich 199 Personen auf der Normalstation und 48 auf der Intensivstation. Ein Jahr später gab es am Dienstag 35 Covid-Patienten auf der Normalstation und zehn Intensivpatienten. Innerhalb des mehrphasigen Coronaplans der Kliniken befinden sich die Krankenhäuser landesweit derzeit in Phase 2, vor einem Jahr waren die Kliniken bereits in Phase 4 angelangt. Eine Stufe die seit Einführung des Planes noch nie erreicht worden war. Zahlreiche planbare Operationen mussten abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

In der Woche vom 9. bis 16. November 2021 gab es sieben Corona-Todesfälle, in der Woche vom 10. bis 17. November 2020 waren es 43.

Aktuelle Einschränkungen:

Zwar sind die Fallzahlen und Krankenhauseinweisungen zurückgegangen, doch waren die geltenden Beschränkungen vor einem Jahr deutlich strikter. Mitte November 2020 galt eine Maskenpflicht, wenn sich vier Personen in geschlossenen Räumen (nach dem 26. November zwei) und zehn bis 100 Personen im Freien trafen. Von 23 bis 6 Uhr galt eine Ausgangssperre und die Anzahl der Gäste im Haus war auf vier beschränkt. Versammlungen im Freien waren auf 100 Personen beschränkt und Sport durfte mit maximal vier Personen betrieben werden.

Mit dem CovidCheck darf das Gastgewerbe derzeit weiter öffnen. (Foto: Editpress/Julien Garroy)

In diesem Jahr waren fast 10.000 Menschen im neuen Stadion um die Partie Luxemburg gegen Irland zu verfolgen. Bei Konzerten in Innenräumen kamen bis zu 6000 Menschen zusammen. Restaurants und Cafés können unter der CovidCheck-Regelung (geheilt, getestet, geimpft) uneingeschränkt geöffnet werden. Die Anzahl der Kunden in Geschäften ist nicht mehr begrenzt (Ein Kunde pro zehn Quadratmeter im November 2020 für Flächen über 400 Quadratmeter). Mit dem europäischen Impfzertifikat wurden die meisten Reisebeschränkungen für Reisende aus Luxemburg aufgehoben.

Impfungen:

Im November 2020 war in Luxemburg noch niemand gegen Corona geimpft. Es dauerte bis Ende Dezember. Bisher haben mehr als 422.000 Menschen einen vollständigen Impfschutz erhalten und 39.600 haben bereits eine Auffrischungsdosis bekommen.

(nm/L'essentiel)