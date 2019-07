Niederländische Touristen lieben das Großherzogtum

Vor allem Touristen aus den umliegenden Ländern zieht es zum Urlaub ins Großherzogtum. Mit 25,4 Prozent gehören somit die Niederländer zu den meisten Touristen, die ihren Urlaub in Luxemburg verbringen, so heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Eurostat-Studie. Darauf folgen Belgien (17,5 Prozent) und Deutschland (10,8 Prozent), die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017.

Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede was die Ausgaben vor Ort im Urlaub anbelangt. Im Durchschnitt bleiben die Niederländer für sieben Nächte in Luxemburg, geben aber pro Nacht nur 49 Euro aus. Die Belgier bleiben wesentlich kürzer, meist weniger als drei Nächte, geben dafür aber 112 Euro pro Tag aus.

Touristen wollen in Luxembourg vor allem die Natur und Gastronomie genießen, so eine Studie aus diesem Jahr. Luxemburger selbst machen rund 11 Prozent der Urlauber im eigenen Land aus. Sie geben dabei durchschnittlich 71 Euro pro Nacht aus.

(jg/L'essentiel)