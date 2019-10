Luxemburg verfehlt sein Ziel für 2020

Elektroautos haben in Luxemburg in diesem Jahr einen Marktanteil von 6,5 Prozent erreicht. Im Vorjahr haben sie noch 4,2 Prozent ausgemacht, wie aus den neusten Daten des Verbandes der Automobilhersteller und -importeure (FEBIAC) hervorgeht. Die Elektromobilität in Luxemburg macht also Fortschritte, aber ist noch weit entfernt von den ehrgeizigen Zielen, die sich die Regierung zu Beginn des Jahrzehnts gesteckt hatte.

«Damals hatten wir im Jahr 2020 mit 40.000 Elektroautos auf der Straße gerechnet. Das werden wir nicht schaffen», gestand Étienne Schneider im September am Rande einer ACL-Veranstaltung. Der Wirtschaftsminister erinnerte an die «Euphorie» Luxemburgs vor etwas weniger als zehn Jahren: «Wir waren die ersten in Europa, die sich engagiert haben. Luxemburg war bereit, aber wir dachten, dass die Umstellung schneller erfolgen würde, dass die Entwicklung des Angebots schneller erfolgen würde».

« Nach 2020 wird es schneller gehen. »

«Der Umsatz bleibt marginal, steigt aber langsam an, da ich bin sicher und sicher bin ich auch, dass es nach 2020 schneller gehen wird», relativierte Étienne Schneider weitgehend wieder. Ihm zufolge wurden Zweifel an der Produktpalette der Elektrofahrzeuge ausgeräumt, der Markt habe sich verstärkt und die Hersteller haben sich auf den neuesten Stand gebracht. «Vor allem eignet sich das Land sehr gut für die Elektromobilität, die meisten Reisen sind weniger als 40 Kilometer lang», sagt Mobilitätsminister François Bausch.

Auch wenn sich der Strommarkt etwas langsamer als erwartet entwickelt, hat sich Luxemburg weiter ausgestattet und Kaufanreize und Steuermaßnahmen umgesetzt. «1600 öffentliche Ladestationen wurden installiert», sagt Guido Savi von FEBIAC und erinnert daran, dass sich der «Marktanteil von Elektrofahrzeugen zwischen 2018 und 2019 im Großherzogtum mehr als verdoppelt hat». Das Ziel von 40.000 Elektroautos auf unseren Straßen wird nicht aufgehoben, sondern nur verzögert, und tatsächlich wurde es am Donnerstag überprüft und korrigiert: François Bausch wies darauf hin, dass sein neues Ziel darin besteht, bis 2030 50 Prozent Elektroautos auf Luxemburgs Straßen zu haben.

(nc/L'essentiel)