Petinger verteidigt seine Hirsche gegen Investoren

Der Weihnachtsmann und seine Rentiere sind in diesem Jahr nicht zu früh dran. Es war ein Damhirsch, der am vergangenen Wochenende zur Überraschung der Anwohner in Petingen unterwegs war. Das ausgebüxte Tier gehört Paul Scholtes, der es mit vier weiteren hinter seinem Haus in der Rue d'Athus hält. Der Hirsch konnte sein Gehege verlassen, weil ein Nachbar einen Zaun abgebaut hatte. Der entkommene Hirsch wurde am Sonntagmorgen von der Naturverwaltung eingefangen.

Paul Scholtes hält seine Damhirsche seit 1982. «Damals habe ich sie in Linger gekauft, um zu verhindern, dass sie getötet werden», erzählt der 84-Jährige, während er in seiner Küche Karotten für seine Tiere schneidet. Nach einem Sturz kann er sich nur noch schwer fortbewegen. Scholtes ist seitdem im Haushalt auf Hilfe angewiesen, seine Hirsche versorgt er aber noch selbst. Vor einigen Wochen hatten die Hirsche sogar Nachwuchs. «Ich hatte schon einmal zwanzig Stück. Ich habe dann einige Tiere dem Bettemburger Tierpark übergeben. Meine Hirsche sind schon so etwas wie ein Teil von Petingen geworden. Es kommen immer wieder Leute, um sie zu sehen», sagt Scholtes.

« 20 Jahre bin ich nicht mehr hier »

Der Erlaubnis, die Hirsche mitten in der Stadt halten zu dürfen, gingen zahlreiche Termine mit der Stadtverwaltung und vor Gericht voraus. Scholtes hatte eine Petition eingereicht, die von tausenden Bürgern unterzeichnet worden sei. Dadurch konnte er seine Tiere vor den Plänen eines Unternehmers schützen, der das Gehege bebauen wollte. Das ein Hektar große Grundstück liegt relativ zentral in Petingen und ist für Investoren besonders attraktiv. «In der Nachbarschaft zahlen Leute eine Million, um ein Haus zu kaufen, es abzureißen und neues Gebäude zu bauen», sagt Scholtes, der noch immer in einigen lokalen Vereinen engagiert ist.

Paul Scholtes hofft, dass der Ausbruch seines Damhirsches nicht zu viel war. Und ihm seine Tiere nicht weggenommen werden. Die Polizei habe ihm bereits einen Besuch abgestattet. «20 Jahre bin ich nicht mehr hier. Ich möchte, dass die Tiere in Petingen bleiben. Vielleicht in der Nähe der Strecke des Train 1900. Das wäre schön für die Kinder», so Scholtes weiter.

Der Fall wurde an die Abteilung der Veterinärinspektion weitergeleitet. Diese muss nun prüfen, ob der Besitzer über die erforderlichen Genehmigungen verfügt. Die Natur- und Forstverwaltung betont, wie wichtig es sei, dass solche nicht-einheimischen Arten nicht in unsere Wälder gelangen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)