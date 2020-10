Wirtschaft soll internationaler werden

Die Internationalisierung der luxemburgischen Unternehmen ist ein starker Hebel für die notwendige Diversifizierung der luxemburgischen Wirtschaft. In der Corona-Krise ist diese Strategie aber offensichtlich deutlich schwieriger umzusetzen. Trotzdem kündigte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Dienstag die Eröffnung des neunten Luxemburger Handels- und Investitionsbüros (LTIO) in Casablanca (Marokko) an.

Hier sollen luxemburgische Unternehmen unterstützt werden, die sich in Marokko niederlassen und ihre Aktivitäten dort ausbauen wollen, aber auch lokale Unternehmen, die in Richtung Luxemburg blicken, sollen ermutigt werden. Marokko wurde nicht zufällig ausgewählt: «Dieses Land verfügt über ein großes Potenzial für die Entwicklung und Zusammenarbeit mit dem Großherzogtum, insbesondere im Bereich der digitalen Wirtschaft und Logistik», erklärt Fayot, für den «die Stärkung unseres internationalen Netzwerks von wesentlicher Bedeutung» ist.

Die Ankündigung wurde durch die Einführung eines digitalen Marketing-Leitfadens ergänzt, der luxemburgischen Unternehmen den Zugang zu internationalen Märkten erleichtern soll. In Form einer Website, die in Französisch und Englisch verfügbar ist, fördert dieser Leitfaden die neuesten Trends im digitalen Marketing und richtet sich an luxemburgische Unternehmen aller Größenordnungen.

(pp/L'essentiel)