Autoren nutzen die Pandemie für ihr Schaffen

«Seit Mai bemerken wir eine Zunahme des Schreibens von Tagebüchern, aber vor allem von Romanen, die sich mit Covid-19 beschäftigen», erzählt Ian De Toffoli, Präsident des luxemburgischen Verlegerverbands. «Wir haben gemerkt, dass dies ein Thema ist, für das sich Autoren leidenschaftlich einsetzen». Zu ihnen gehört auch Paul Rauchs. Der gebürtig aus Esch/Alzette stammende Psychoanalytiker hegt eine Leidenschaft für das Schreiben. Er hat bereits vier Bücher veröffentlicht, die in Frankreich, Luxemburg und Kanada erschienen sind. «Ich habe zuerst über Ludwig II. von Bayern geschrieben, dann über Nostalgie und dann zwei Bücher über die Psychopathologie des politischen Lebens. So unterschiedlich sie auch sein mögen, eines haben seine Werke gemeinsam: die Analyse. »

Lesen ist wieder angesagt



Während die Pandemie in aller Munde ist, flüchten sich viele Menschen in die Welt der Bücher. Der wieder auflebende Lese-Trend sei, laut Schortgen Verlag, auf dem Vormarsch. Kinderbücher und Romane in luxemburgischer Sprache seien sehr gefragt. Das Buch "Die Pest", von Albert Camus, sei auf Luxemburgisch beispielsweise ein großer Erfolg.

Als die Corona-Maßnahmen in Kraft traten, musste der Luxemburger, wie seine Kollegen, sein Büro in der Hauptstadt schließen. Der Sechzigjährige beschloss daraufhin, «den Platz seiner Patienten auf der nun leeren Couch einzunehmen» und zu Papier zu bringen, was er seit Beginn der Pandemiesituation beobachtet hatte. So entstand «Virons le virus!», sein französischsprachiger Roman, der im vergangenen Februar veröffentlicht wurde. «Es ist eine Art Tagebuch, das die Gefangenschaft als solche erinnert, aber vor allem eine Analyse der Krisenbewältigung und des Entzugs von Freiheiten», beschreibt Paul Rauchs.

Änderung des Titels

Für ihn war es eine echte Notwendigkeit, über die Corona-Pandemie und das Verhalten der Bevölkerung zu sprechen. «Es war schon ein bisschen von dem, was ich gemacht habe, und es war an der Zeit, einen anderen Ansatz zu bringen, mehr psychoanalytisch», sagt er.

Der Kampf gegen die Angst, die Denunziation des Anderen, das Virus, ein gemeinsamer Feind – all diese Gedanken greift Paul Rauchs auf. Er scheut sich zudem nicht, die Großen wie Platon und Darwin zu zitieren, um seine Ausführungen zu untermauern. Für den luxemburgischen Autor war der Verlust von Bezugspunkten beim Auftreten der Pandemie in gewisser Weise von Vorteil. «Vor der Pandemie lebten wir in einer Welt mit allen möglichen Freiheiten, wir haben manchmal die Grenzen vergessen», sagt er. «Mit dem Virus bekamen wir wieder Regeln, die es zu befolgen galt. Viele fanden es beruhigend einen Rahmen zu haben und die Pressekonferenzen unserer Minister zu verfolgen. »

Die Verlängerung der Pandemie brachte die Veröffentlichung des Romans von Paul Rauchs durcheinander. Kurz bevor sein Werk erschien, musste er den Titel des Buches geändert werden. «Ich dachte, dass, sobald ich es veröffentlicht habe, die Pandemie hinter uns liegen würde. Letztendlich war das nicht der Fall, also wurde aus ‹Viré le virus› der Titel ‹Virons le virus!›.»

