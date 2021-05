Das sind die teuersten Städte der Welt

Die Firma EuroCost International hat ihre neue Weltrangliste der teuersten Städte veröffentlicht. Untersucht wurden die Mietpreise. Trotz der negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Immobilienmarkt bleibt das Mieten einer Wohnung in Tokio so teuer wie eh und je. Die japanische Hauptstadt bleibt auf dem ersten Platz, gefolgt von Hongkong (2.) und London (3.). In Europa liegt Genf auf Platz sieben und Zürich auf Platz 13. Amsterdam ist die teuerste Stadt in der Europäischen Union (17.), gefolgt von Paris (18.).

Darüber hinaus klettert die luxemburgische Hauptstadt in der Rangliste nach oben und liegt in diesem Jahr auf Platz 39, im Vergleich zu Platz 48 im letzten Jahr.

Die Pandemie hat sich negativ auf den Immobilienmarkt ausgewirkt. Die Mietpreise sind laut Eurocost aufgrund des Wegzugs vieler Expats gefallen. «Die Gewinnerstädte waren diejenigen, die es geschafft haben, ihren Markt zu halten», so das Unternehmen.

(mm/L'essentiel)