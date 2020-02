«Sabine» deckt Dach der Aire de Berchem ab

Das Sturmtief «Sabine» ist in der Nacht auf Montag über das Großherzogtum hinweggefegt. Durch abgeknickte Bäume, heruntergefallene Äste oder Überschwemmungen waren auch noch am Morgen zahlreiche Straßen gesperrt. An einigen Stellen kam es auch zu Überschwemmungen. Die rote Warnstufe des Wetterdienstes Méteolux galt noch bis 9 Uhr, da der Wind noch immer mit teilweise sehr hohen Geschwindigkeiten wehte. Für den Rest des Tages gilt die orangene Stufe.

Insgesamt mussten die Feuerwehren rund 120 Mal aufgrund des Sturms ausrücken, insgesamt gingen bis 13 Uhr 1762 Anfufe beim CGDIS ein. «Neben Notrufen, wollten auch viele Bürger Rat», erklärt CGDIS-Sprecher Cédric Gantzer. Verletzte gab es glücklicherweise nicht, es bleibt bei Sachschäden. In drei Fällen wurde ein Auto von einem Baum getroffen. Auch die Tram wurde auf am Montag gegen 5 Uhr durch herabfallende Äste beschädigt. Die Straßenbauverwaltung rückte zu 179 Einsätzen aus.

Gegen 8.30 Uhr musste die Zufahrt zur A3-Tankstelle Aire de Berchem in Fahrtrichtung Gaspericher Kreuz gesperrt werden. Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, waren umherfliegende Trümmerteile für die Sperrung verantwortlich. Das Dach wurde zu großen Teilen abgedeckt. Gegen 10.20 Uhr war die Zufahrt wieder frei.

An der Shell Tankstelle auf der Aire de Berchem haben sich Teile des Daches gelöst. (Foto: Police Grand-Ducale)

????Info Trafic

A3 ➡️ LUX - Vollsperrung der Raststätte „Aire de Berchem"



„Aire de Berchem“ aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres komplett gesperrt. Das Dach des Tankstellengebäudes wurde zu einem großen Teil abgedeckt und weitere Teile drohen sich zu lösen.#trafic — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 10, 2020

UPDATE 5h: Un renforcement du vent est à attendre au fil des prochaines heures. Plusieurs routes sont fermées au trafic, des perturbations au niveau du trafic routier et ferroviaire sont prévisibles. Restez vigilants.#Sabine@CGDISlux @infocriseLU https://t.co/ozbYblSiVS — GouvernementLU (@gouv_lu) February 10, 2020

Nach Angaben des ACL war auf rund 150 Straßen im ganzen Land der Verkehr beeinträchtigt. Die Verkehrsteilnehmer sind weiterhin aufgefordert, Vorsicht walten zu lassen.

Am Flughafen Findel wurden am Morgen alle Flüge gestrichen, wie Lux-Airport mitteilt. In der Folge herrschte Hochbetrieb. Gegen 11.30 Uhr normalisierte sich die Lage wieder. Im Zugverkehr gab es keine größeren Probleme, wie ein CFL-Sprecher auf Anfrage von L'essentiel erklärte. Fahrgäste sollten sich aber dennoch vor Fahrtantritt über die App oder die Website über mögliche Verspätungen oder Ausfälle informieren.

Zudem kam es zu insbesondere in Wintger und Umgebung zu Stromausfällen, wie der Netzbetreiber Creos auf Nachfrage mitteilte. Um 8.30 Uhr waren noch einige wenige Straßen in der Gemeinde betroffen. Techniker vor Ort stellten die Stromversorgung wieder herz. «Das Netz in Luxemburg ist anders als in anderen Ländern gut gegen solche Unwetter geschützt, weil der Großteil der Leitungen unterirdisch verläuft», erklärt Creos.

