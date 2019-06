Julie Meynen bricht zwei nationale Rekorde

Die Luxemburgerin Julie Meynen ist in Topform und hat das an diesem Wochenende bei der Pro Swim Series in Clovis, USA, demonstriert. In New Mexico hat die Studentin der University of Auburn zwei nationale Rekorde in Folge gebrochen, die sie selbst bei den Olympischen Spielen 2016 aufgestellt hat.

Der 21-jährige Schwimmerin legte 50 Meter Freistil in 25:08 Minuten hin. Das ist ein Vierhundertstel besser als in Rio, und landete damit auf dem zweiten Platz hinter Catie Deloof (24:99). Beim 100m Freistil fuhr sie eine Superzeit von 54"63" ein. Es ist das erste Mal, dass sie die Strecke unter 55" schafft und damit ist sie 46 Hundertstel besser als in Rio. Auf dem dritten Platz liegt sie nahe an olympischer Zeit (54:38).

