Bettel erinnert sich an Obamas Hochzeitswünsche

In einem Youtube-Video von Inspiring More Sustainability (IMS) Luxembourg spricht Premierminister Xavier Bettel (DP) über die Inklusion von LGBTQ in der Berufswelt. «Ich bin 47 Jahre alt und ich bin seit sieben Jahren Premierminister», sagt er in die Kamera. «Was meine (sexuelle) Orientierung betrifft, ist die größte Herausforderung, sich selbst zu akzeptieren. Es zu wissen ist eine Sache, es zu akzeptieren eine andere. Es war der schwierigste Moment mit vielen Fragen, Zweifeln, Ängsten, aber das ist menschlich...»

Nachdem er sich an sein Outing erinnerte, berichtete Bettel, dass er nach der Hochzeit mit seinem Mann Gauthier Destenay viele Briefe aus der ganzen Welt erhalten habe. «Ich habe das nie gesagt, aber Barack Obama (44. Präsident der Vereinigten Staaten von 2009 bis 2017) hat mir einen fantastischen Brief geschickt. Darin schrieb er: "Für dich mag das ein kleiner Schritt sein, aber du machst wirklich einen Unterschied", während es für mich einfach nur mein Leben war...», berichtet ein sichtlich berührter Xavier Bettel.

(fl/L'essentiel)