Sollen PCR-​​Tests wieder kostenlos werden?

Seit dem 15. September müssen Luxemburger, die sich per PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen wollen, diesen selbst zahlen. Die Entscheidung der Regierung hatte in Teilen der Bevölkerung für Unmut gesorgt – eine Petition zur Wiedereinführung kostenloser PCR-Tests war eingereicht worden. Diese Petition hat nun die erforderliche Marke von 4500 Stimmen überschritten, um in der Chamber diskutiert zu werden.

Der von Celestino Fecchi vorgelegte Text wird also Gegenstand einer öffentlichen Debatte im Parlament sein, an der der Petent sowie Abgeordnete und Minister teilnehmen werden. Dem Antrag zufolge ermöglichten die kostenlosen Tests, auch ohne ärztliche Anordnung infizierte Personen ohne Symptome zu erkennen. Dies gelte auch für geimpfte Personen. Der Petent schätzt, dass durch kostenlose PCR-Tests die Anzahl der Tests wieder steige und so die Bevölkerung besser geschützt sei. Außerdem könnten Ungeimpfte den Test dann auch für Reisen und Ausflüge nutzen.

Eine andere Petition, ebenfalls bezüglich Corona, die am vergangenen Freitag online gestellt wurde, hatte bis Montagmorgen bereits mehr als 2100 Unterschriften. Sie spricht sich gegen die Verpflichtung des CovidCheck in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen, aber auch in privaten Unternehmen aus.

(jw/L'essentiel)