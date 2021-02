Den höchsten Mindestlohn gibt es in Luxemburg

Ende 2020 hat es in 21 EU-Ländern einen Mindestlohn gegeben. Nur Dänemark, Italien, Zypern, Österreich und Finnland hatten nach Angaben von Eurostat keinen. Mit monatlich 2142 Euro brutto war der Mindestlohn in der Europäischen Union in Luxemburg am höchsten, weit vor den Iren (1707 Euro), Niederländern (1680 Euro), Belgiern (1626 Euro), Deutschen (1584 Euro) und Franzosen (1540 Euro).

1100 Euro (Griechenland, Portugal, Malta, Slowenien und Spanien) und in zehn Ländern waren es weniger als 700 Euro (Bulgarien, Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, Lettland, Kroatien, Estland, Polen, Slowakei und Litauen). In absoluten Zahlen ist der bulgarische Mindestlohn der niedrigste in der EU (321 Euro), fast sieben Mal niedriger als in Luxemburg. Werden aber die Lebenshaltungskosten berücksichtigt schrumpfen die Unterschiede.

Wenn man also die Lebenshaltungskosten herausrechnet, ist der bulgarische Mindestlohn nur 2,7 Mal niedriger als in Luxemburg. Ähnlich verhält es sich mit dem Unterschied in Frankreich (von 39 auf 20 Prozent), Deutschland (von 35 auf zehn Prozent) oder Belgien (von 32 auf 15 Prozent).

(mc/L'essentiel)