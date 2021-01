Die Luxemburger Patientenschützer des Vereins Patiente Vertriedung haben die bisherige Impfstrategie des Großherzogtums kritisiert. «Wir brauchen einen Fahrplan», lautet die plakative Forderung des Vereins, mit der die Pressemitteilung am Donnerstagmorgen überschrieben ist. Monatelang habe man den Menschen mit der Aussicht auf eine Impfung Hoffnung gemacht und gleichzeitig keine Pläne geschmiedet für den Tag X, so das Fazit der Patientenschützer. Viele Menschen würden sich ratsuchend an ihre Ärzte wenden und nach Informationen suchen, wann sie an der Reihe sind und mit einer Impfung rechnen könnten.

Die Regierung solle in einem Fahrplan für die Impfungen klar darlegen, welche Gruppe in welchem Zeitraum geimpft werden soll. Die Patientenschützer kritisieren, dass dem Staat zu den älteren Personen alle Daten vorlägen und fordern, dass mit der Ärzteschaft eine Abstimmung über weitere Impfkandidaten aus der Gruppe der vulnerablen Menschen stattfindet. Nur so ist nach Ansicht der Vereinigung eine effiziente Impfkampagne möglich.

Die Patientenschützer kritisieren zudem die Geschwindigkeit der Impfungen in Luxemburg als zu langsam. Vor dem Hintergrund mangelnder Resonanz auf die Einladungen der Regierung sollte die gesamte Bevölkerung zur Impfbereitschaft befragt werden. Nur Menschen, die bereit zur Impfung seien, sollten dann auch eine Einladung erhalten. Die Patientenvertreter spielen damit auf Zahlen an die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort veröffentlicht hatte. Daraus geht hervor, dass zuletzt von 5000 eingeladenen Pflegekräften lediglich 1600 der Einladung gefolgt sind.

(mc/L'essentiel)