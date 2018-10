Die Tram-​​Baustelle wandert Richtung Bahnhof

Bei knackiger Kälte und leichtem Schneefall sind Bauarbeiter auf der Avenue de la Liberté und der Avenue Emile Reuter zu Gange. Mit schwerem Gerät fällen sie Bäume, graben tiefe Löcher und entfernen Schilder und Straßenlaternen. Der Verkehr läuft trotzdem noch relativ flüssig weiter.

Die Arbeiter haben in der Hauptstadt mit der Erweiterung der Tram-Strecke begonnen. Bis Ende 2020 soll die Straßenbahn auch zwischen der Place de l'Etoile und den Hauptbahnhof verkehren. «Tatsächlich haben wir nie damit aufgehört, an der Tram weiterzubauen. Die Arbeiten sind penibel geplant», sagt Luxtram-Direktor André von der Marck. Bei den Vorbereitungsarbeiten am Dienstag fielen auch einige Bäume der Tram zum Opfer. Sie wurden gefällt. «Vom 5. bis zum 10. November werden wir die restlichen zehn entfernen und auf einen Fahrradweg in Aspelt verpflanzen. Dazu benutzen wir einen speziellen Kran, der den gesamten Baum aus dem Erdreich ziehen kann.»

Arbeiten bleiben im Budget-Rahmen

Nachdem die Strecke fertiggestellt wurde, werden neue Bäume auf der Avenue de la Liberté und der Avenue Emile Reuter gepflanzt. Die beiden Straßen werden dadurch ein neues Gesicht bekommen. Im Zuge der Tram-Arbeiten werden auch die Wasser-, Gas- und Stromleitungen erneuert. Die Gräben, die an der Kreuzung ausgehoben wurden, werden genutzt, um neue Kabel zu verlegen. Die Arbeiten an dem neuen Tram-Abschnitt selbst beginnen Mitte November. In der Nähe der Adolphe-Brücke entsteht ein Informationszentrum, die Schienen werden schließlich im Herbst 2019 verlegt.

Für den Straßenbahnabschnitt von der Luxexpo bis zum Luxemburger Bahnhof wurde ein Budget in Höhe von 340 Millionen Euro bereitgestellt. «Bisher wurde das geplante Budget eingehalten», sagt von der Marck.

(Séverine Goffin/L'essentiel)