Wenige Köche bleiben nach der Ausbildung im Land

Köche in Luxemburg sind offenbar schwer zu finden. Dies geht aus der Branchenstudie hervor, in der die Adem in Zusammenarbeit mit dem Horesca die Trends bei Berufen und Kompetenzen in Luxemburgs Gastrobranche mit mehr als 20.000 Beschäftigten untersucht hat. In einigen Berufen gibt es demnach einen deutlichen Mangel an Bewerbern. Dabei handelt es sich um Chef de Partie, Commis et Second de Cuisine, Koch, Chef de Rang, Commis de Restaurant.

Diese Situation führt dazu, dass alle Absolventen der Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) «nach Abschluss ihrer Ausbildung einen garantierten Arbeitsplatz haben», so Michel Lanners, der Direktor der Schule, stolz. Und das gilt sowohl für die Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe als auch für die Ausbildung im Tourismus.

Überall einsatzbar,« sowohl in Perth als auch in New York, Bali oder Shanghai »

Doch die Absolventen der EHTL können den Bedarf des Marktes nicht decken. «Es sind nur 30 bis 40 Prozent, die nach der Schule in Luxemburg bleiben. Sie wollen die Welt entdecken und das, was sie gelernt haben, zu Kapital machen. Ein Koch, der die Grundlagen kennt, kann überall einsetzbar sein, sowohl in Perth als auch in New York, Bali oder Shanghai», fügt er hinzu.

Seit vielen Jahren ist die einzige Hotelfachschule des Landes mit 300 Schülern pro Jahr an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. «Luxemburg sollte in der Lage sein, jedes Jahr 500 bis 600 Schüler auszubilden. Dies sollte in den nächsten vier Jahren mit der Eröffnung eines EHTL-Campus im Süden, im Schloss Sanem, möglich werden», meint Michel Lanners.

(Marion Mellinger/L'essentiel)