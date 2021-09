Brad Pitt klagt in Luxemburg gegen Angelina Jolie

Erst ging es um das Sorgerecht für die sechs Kinder, jetzt streiten Brad Pitt und Angelina Jolie um die Immobilien. Genauer um das Châteu de Miraval, ein Weingut in Südfrankreich, das das Paar im Jahr 2011 gekauft hat. Im Juli 2021 zog Jolie vor Gericht, um das Anwesen ohne die Zustimmung von Pit verkaufen zu können. Zwei Monate danach schlägt der Ex-Mann zurück, wie mehrere US-Medien berichten.

In einer am Dienstag in Luxemburg eingereichten Klage wirft Pitt seiner Ex-Partnerin vor, sich auf seine Kosten ungerechtfertigt bereichern zu wollen durch den Verkauf ihres Anteils. In dem südfranzösischen Schloss hatte das Paar sich 2014 das Ja-Wort gegeben. Das US-Portal «Page Six» zitiert aus den Gerichtsakten, wonach Jolie versucht habe, ihre Anteile an dem rund 160 Millionen Dollar teuren Chateau zu verkaufen, ohne dem Schauspieler die Möglichkeit zum Kauf einzuräumen.

Gesellschaft in Luxemburg

Das Chateau Miraval gehört der in Luxemburg registrierten Gesellschaft Quimicum, an der beide Schauspieler zu je 50 Prozent beteiligt sind. Die Anteile hält Jolie über die Gesellschaft Nouvel und Pitt über die Mondo Bongo LLC. Ursprünglich hatte Pitt einen größeren Anteil an Quimicum erworben, später dann aber einen Teil seiner Anteile auf Jolie übertragen, um eine hälftige Verteilung zu schaffen.

In der Beschwerde werfen Pitts Anwälte Jolie vor, dass ihre Gesellschaft Nouvel in den vergangenen vier Jahren gegen die Interessen von Quimicum gehandelt habe. Nouvel habe die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Wiederbestellung des Verwalters systematisch verzögert. «Wir gehen davon aus, dass hinter dieser systematischen Behinderung das eigentliche Ziel von Nouvel und seinem Anteilseigner darin besteht, seine Anteile an Château Miraval SA so zu verkaufen, dass das Vorkaufsrecht von Mondo Bongo (wie in den Statuten von Quimicum vorgesehen) umgangen wird und somit ein Kapitalgewinn aus der Investition von Mondo Bongo erzielt wird, zu dem Nouvel nicht beigetragen hat», heißt es in der Beschwerde, aus der verschieden US-Medien zitieren.

(L'essentiel)