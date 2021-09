Weniger Radfahrer trotz Boom in der Hauptstadt

Ein Spitzenwert von 64 Prozent in Brüssel und 60 Prozent in Paris: Im Jahr 2020 hat die Pandemie die Fahrradnutzung in mehreren europäischen Hauptstädten deutlich gefördert. In Luxemburg-Stadt wurde ein solch deutlicher Aufschwung nicht verzeichnet. Und das obwohl die Händler während der Pandemie einen regelrechten Boom erlebten.

Anlässlich der Mobilitätswoche stellte die Stadt an elf Zählstationen an strategischen Orten fest, dass die Fahrradnutzung im Stadtgebiet von 2019 bis 2020 an den Werktagen um 14 Prozent zurückging, am Wochenende aber um 43 Prozent anstieg. Dies entspricht einem Rückgang von insgesamt 3,55 Prozent. Zwischen dem ersten Halbjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 sei ebenfalls ein Rückgang verzeichnet worden – mit -5,78 Prozent an den Werktagen und -1,98 Prozent an den Wochenende. Wie lässt sich das erklären? Die Stadt und die Regierung berufen sich auf den Lockdown, die Telearbeit und ein geringes Interesse am Freizeit-Radfahren.

Der Verien Provelo.lu bestätigt, dass der Rückgang in der Hauptstadt «wahrscheinlichen auf einen Pandemieeffekt» zurückzuführen sei. 2021 habe auch das Wetter nicht mitgespielt. Dazu komme, dass die nun kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel immer mehr genutzt würden. Außerdem seien viele Radfahrer besorgt um ihre Sicherheit. «Tatsächlich haben viele Menschen Angst in Luxemburg-Stadt auf das Rad zu steigen. Aber die Infrastruktur wurde in den vergangenen drei Jahren verbessert. Allerdings gibt es auch noch viel zu tun», sagt Yves Meyer von Provelo.lu.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)