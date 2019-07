CGDIS rückt 165 Mal pro Tag aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die neue Organisation funktioniert, alles ist bestens geregelt», sagt Paul Schroeder, Generaldirektor des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Ein Jahr nach der Gründung legte der Rettungsdienst seinen ersten Bericht vor. In den ersten elf Monaten seines Bestehens gingen beim CGDIS 239.032 Anrufe ein, die CGDIS führte 55.125 Einsätze aus – durchschnittlich 165 pro Tag. Ein absoluter Spitzenwert wurde am Sonntag, 10. Mai, mit 358 Fahrten erreicht.

Die CGDIS in Zahlen





6732 Mitarbeiter: darunter 3950 Feuerwehrleute, 488 professionelle und 1185 freiwillige Feuerwehrleute



81,4 Prozent männliche und 18,6 Prozent weibliche Mitarbeiter (davon 88 Prozent Luxemburger)



55.215 Einsätze zwischen dem 1.Juli 2018 und dem 1. Juni 2019



42.750 individuelle Notdienste und 5211 individuelle Assistenzen, 2824 technische Maßnahmen, 1995 Brände und 1767 Verkehrsunfälle mit Verletzungsfolge.



Eine überwiegende Mehrheit an Einsätzen (77 Prozent) betrifft die «personenbezogene Rettungseinsätze», die oft per Krankenwagen erfolgt. An Platz zwei folgen die weniger dringenden «individuellen Hilfseinsätze», gefolgt von Bränden, technischen Einsätzen – wie der Rettung von Menschen, Tieren, oder auch dem Öffnen von Haustüren – und Verkehrsunfälle.

Detaillierte Auswertung folgt noch

Die neue Organisation, zu der 6732 Mitarbeiter gehören – darunter 3950 freiwillige Feuerwehrleute – hatte ihrerseits bereits am zweiten Tag ihres Bestehens eine «Feuertaufe», als sie mit einem Großbrand in Esch/Alzette konfrontiert wurde. Damals als ein Feuer im «Showtime» ausbrach.

Eine detaillierte Auswertung der Zahlen und Einsätze wird in den kommenden Monaten auf Antrag der Abgeordneten durchgeführt, die das Gesetz zur Schaffung der CGDIS verabschiedet hatten. «Es ist spannend zu beobachten, wie Ideen vor Ort umgesetzt werden, dort wo es noch Probleme gibt», so Innenminister Taina Bofferding (LSAP). Die Bewertung wird durch Externe erfolgen, «die von dergleichen Expertengruppe durchgeführt wird, die auch den ersten Bericht erstellt hat». Darin soll dann besonderes Augenmerk auf notwenige Reformen gelegt werden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)