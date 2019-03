Luxemburg errichtet 20-​​Kilometer-​​Zaun zu Belgien

Ende Februar wurde die Afrikanische Schweinepest (ASF) bei einem Wildschwein in Differt, nahe Messancy in Belgien, kurz vor Luxemburg, festgestellt. Die Seuche ist dem Großherzogtum also gefährlich nahe gekommen. Infolgedessen hat die luxemburgische Regierung beschlossen, «nächste Woche» einen rund acht Kilometer langen Zaun an der belgisch-luxemburgischen Grenze zu errichten. «Dieser Zaun wird sich von Grass bis Küntzig erstrecken und vor dem geplanten belgischen Zaun aufgestellt», sagt Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

Die Errichtung eines Zauns, so Schneider weiter, biete allerdings keine 100-prozentige Sicherheit vor dem Virus – auch wenn es sich um eine «gute Maßnahme» handele: «Wenn der Zaun installiert ist, werden wir eine Gesundheitsvorschrift erlassen, um eine Pufferzone zwischen den beiden Zäunen einzurichten, um die noch in dieser Zone befindlichen Wildschweine zu eliminieren», sagt Schneider.

Kein Risiko für den Menschen

Darüber hinaus wird das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag eine Informationsstelle einrichten, um über die Situation und die Maßnahmen im Falle des Ausbruchs der Schweinepest in Luxemburg zu informieren. Bis heute wurden im Großherzogtum 130 Kadaver getestet. Alle Tests fielen negativ aus.

Zur Erinnerung: Das ASF-Virus ist für Wildschweine und Schweine tödlich, stellt für den Menschen jedoch kein Risiko dar, selbst wenn kontaminiertes Fleisch oder Fleischprodukte verzehrt werden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)