Fahrer flieht mit 108 Sachen vor der Polizei

Polizeikontrollen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei auch Alkoholkontrollen in Rümelingen und Schifflingen durch. Insgesamt 197 Autofahrer wurden getestet, von denen 5 zuviel getrunken hatten. Zwei Führerscheine wurden noch vor Ort eingezogen.

Die Police Grand-Ducale führte am Samstagnachmittag in Steinheim eine Geschwindigkeitskontrolle an der N10 durch, als die Beamten gegen 18 Uhr ein Auto mit 108 Stundenkilometern in Echternach einfahren sahen – erlaubt waren gerade mal 50 Stundenkilometer. Der Fahrer ignorierte die Signale der Polizei, mehr noch, statt anzuhalten beschleunigte er erneut, um in Richtung Rosport zu entkommen.

Die Polizei verfolgte ihn mit Blaulicht, doch der Raser entkam. Wenige Minuten später wurde die Beamten über einen Unfall in der Rue Giesenbourg in Rosport wenige hundert Meter entfernt informiert. Dort angekommen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um das des flüchtigen Rasers handelte. Der Fahrer war erneut geflohen, konnte jedoch wenig später ermittelt und gefasst werden.

(L'essentiel)