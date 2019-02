Neue Kfz-​​Prüfstelle ab Mai in Lorentzweiler

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg ist die technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen bisher zwei Unternehmen vorbehalten – der SNCT (Nationale Gesellschaft für technische Überwachung) und der Dekra. Nun soll jedoch ein dritter Anbieter dazukommen. Im April oder im Mai nimmt nach L'essentiel-Informationen die «Luerenzweiler Kontroll Statioun» ihren Betrieb auf. Die Kfz-Prüfer lassen sich in der Route de Luxembourg in Lorentzweiler nieder.

«Der genaue Termin steht noch nicht fest», erklärt Allain Dasthy, der das Projekt seit neun Jahren betreut. Der Präsident der Automobilkammer und Leiter eines Gutachterbüros habe bereits im Jahr 2010 einen Antrag zur Eröffnung einer Kfz-Kontrollstation gestellt. «Damals hat das leider noch nicht funktioniert», sagt Dasthy, der das Projekt zusammen mit dem ehemaligen SNCT-Direktor Armand Biberich auf den Weg gebracht hat.

«Die Werkstatt wird Ende Februar eingerichtet. Wir profitieren nicht von staatlichen Subventionen und müssen unsere Kosten selbst decken. Das preisliche Niveau wird etwas über den alten Preisen der SNCT aber deutlich unter denen der Dekra liegen», sagt Biberich.

(Gaël Padiou/L'essentiel)