Nicht alle Arbeiter in Luxemburg haben Bauferien

Für die Beschäftigten von Hoch- und Tiefbauunternehmen, aber auch für Unternehmen, die in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik tätig sind, stehen die Ferien vor der Tür. Die kollektiven Sommerferien beginnen für die Hoch- und Tiefbaubranche am kommenden Freitagabend und für die übrigen am Montag und dauern dann bis einschließlich Sonntag, 22. August. Das schlechte Wetter der letzten Wochen hat die Behörden jedoch dazu veranlasst, selbst für verspätet eingereichte Anträge Ausnahmen zu gewähren, wie die Aufsichtsbehörde für Arbeit und Bergbau (ITM) am Mittwochmorgen mitteilte.

Für Sanitär- und Heizungsinstallateure können bestimmte Arbeiten wie Reparaturen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Zustimmung der Personalvertretung und der betroffenen Arbeitnehmer im August durchgeführt werden. Im Hoch- und Tiefbau können dringende Aufträge oder Arbeiten, die in stillgelegten Schulen und Fabriken durchgeführt werden müssen, stattfinden.

79 dringende Baustellen

Für eine Abweichung von den Bauferien müssen die Unternehmen die Zustimmung der Personalvertretung und der betroffenen Arbeitnehmer einholen. Eine Kommission, die sich aus Gewerkschaftsmitgliedern, Arbeitgebervertretern und einer Person von der ITM zusammensetzt, entscheidet dann über die Angelegenheit. In diesem Jahr wurden 223 Anträge bearbeitet. Davon entfielen 79 auf dringende Arbeiten auf Baustellen, 47 auf Arbeiten in Schulen und 22 auf Arbeiten in Fabriken.

Außerdem gab es 38 Anträge, die nicht unter den Kollektivurlaub fielen und daher nicht von der Kommission genehmigt werden mussten. 37 Anträge wurden abgelehnt. Die ITM weist darauf hin, dass sie in diesem Sommer zusammen mit dem Zoll und der Polizei Kontrollen durchführen wird. «Diese Behörden können jederzeit die Arbeit von Unternehmen einstellen, die keine Genehmigung haben», um im August zu arbeiten.

(L'essentiel)