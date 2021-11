20 Insassen in Schrassig sind mit Corona infiziert

Im Gefängnis in Schrassig sind derzeit 20 Insassen mir dem Coronavirus infiziert. Dies bestätigte die Gefängnisverwaltung («Centre pénitentiaire de Luxembourg» - CPL) am Donnerstag gegenüber L'essentiel. Allerdings sei nach Angaben des CPL in keinem der Fälle ein Krankenhausaufenthalt erforderlich.

Die seit dem 9. November geltenden Maßnahmen (wie etwa maximal zwei Besucher mit Plexiglasscheibe, eingeschränkte interne Bewegungen) blieben bis zum 23. November in Kraft. «Je nach Entwicklung der Situation werden die Maßnahmen angepasst und kommuniziert», erklärt die Gefängnisverwaltung.

Das CPL beherbergt 544 Gefangene. Vor zehn Tagen waren acht Häftlinge positiv getestet worden und 100 waren unter Quarantäne gestellt worden.

(L'essentiel)