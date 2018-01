«Paul Bocuse war der Einstein der Gastronomie»

Seit sie 1989 die Auszeichnung Bocuse d'Or verliehen bekam, pflegte Léa Linster eine enge Beziehung zu Paul Bocuse. Der berühmte französische Koch, der am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben ist, hatte die Luxemburgerin damals unter seine Fittiche genommen. «Er war wie ein Vater für mich, er war mein Mentor», sagte Linster, die derzeit in Tokio weilt.

«Er hatte den Mut, mir die Türen zur Gastronomie zu öffnen. Vor dreißig Jahren war das eine Revolution», fährt sie fort. «Er war einzigartig und verstand es, jedem Menschen das Gefühl zu geben, einzigartig zu ein.»,

«Einstein der Gastronomie»

Auch Renato Favaro, Präsident des Köcheverbands Euro-Toques, hat für Bocuse nur lobende Worte übrig. «Leider kannte ich ihn nicht persönlich. Die gesamte Gastronomie trauert um ihn. Paul Bocuse war einer der wichtigsten Köche weltweit. Er verstand es, lokale mit klassischer Küche zu verbinden und das über all die Jahre bei gleichbleibender Qualität.»

Der Gründer von Euro-Toques in Luxemburg und heutige Gastronomieberater, Tony Tintinger, will die Erinnerung an Bocuse wachhalten. «Er war ein großer Freund, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich lernte ihn 1982 kennen. Für mich war Paul der Einstein der Gastronomie.» Und es mangelt nicht an Anekdoten über den «Imperator» der französischen Küche. «Einmal war Bocuse verärgert, weil Köche in einem Lehrkurs zu spät kamen. Also schraubte er ihre Holzpantoffel an den Fußboden fest. Das war ihnen eine Lehre, nächsten Morgen kamen alle pünktlich!»

(Patrick Théry/L'essentiel)