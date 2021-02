Der 14-​​jährige Edy wird vermisst

Der 14-jährige Edy Alphonse Brimeyer aus Beringen wird seit Mittwoch vermisst. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ist der Jugendliche am Mittwoch gegen 15 Uhr das letzte Mal in Ettelbrück gesehen worden. Seither fehlt von dem 1,76 Meter großen Jungen jede Spur.

Der Minderjährige trug bei seinem Verschwinden eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Mütze.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Ettelbrück per Telefon unter +352 244 84 1000 oder per E-mail unter Police.ettelbruck@police.etat.lu in Verbindung zu setzen.

(L'essentiel)