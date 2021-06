«Fondation Cancer» spendiert Sonnencreme

Spender, an denen Hundehalter eine kostenlose Tüte ziehen können, um die Notdurft ihres Tieres beseitigen zu können, gehören längst zum Alltag. Mit der Ankunft des Coronavirus wurden auch immer mehr Desinfektionsmittel-Spender im öffentlichen Raum installiert. Nun gibt es im Großherzogtum auch Sonnencreme gratis. Aufgestellt hat sie die «Fondation Cancer» im ganzen Land.

Insgesamt zehn dieser Ausgabestellen für Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 50 gibt es mittlerweile. Zu finden sind sie in Weiswampach, Grevenmacher, Remich, Remerschen, Differdingen, am Obersauer-Stausee – und auch in Hesperingen, wo der Spender am Freitagmorgen offiziell eingeweiht wurde. Das Wetter bot die perfekte Kulisse für die Vorstellung des Geräts, das auch die Intensität der gegenwärtigen UV-Strahlung anzeigt.

« Das ist eine sehr tolle und innovative Idee »

Der Grund für die Installation der Spender ist simpel. «Die Zahl der Hautkrebsfälle nimmt stetig zu», sagte Carole Bauer, Präsidentin der Krebsstiftung und erinnerte an die Gefahren, die ein Sonnenbad ohne Schutz mit sich bringt. Ziel der Aktion sei es, Wanderern, insbesondere aber Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit empfindlicher Haut, diesen notwendigen Schutz zu bieten. Die Spender funktionieren durch einen Sensor kontaktlos.

In Hesperingen wurde das Gerät mitten im Stadtpark aufgestellt, um möglichst viele Menschen zu erreichen. «Das ist eine sehr tolle und innovative Idee im Kampf gegen den Krebs», sagte Bürgermeister Marc Lies. Als ihm die Krebsstiftung ihren Plan darlegte, habe er ihn ohne zu zögern unterstützt. Die Gemeinde kümmert sich nun um den Spender, wartet ihn und füllt ihn regelmäßig auf.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)