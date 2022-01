Anhänger unterstützen Dr. Ochs vor Gericht

Etwa 150 Anhänger von Dr. Benoît Ochs haben sich am frühen Mittwochnachmittag in der Cité Judiciaire in der Hauptstadt versammelt, wo die Berufungsverhandlung des umstrittenen Arztes stattfand. Die Demonstranten fanden sich auf dem Vorplatz des Gerichtsgebäudes ein, um den Arzt zu unterstützen. Sie blieben dabei friedlich.

Dem Arzt war zunächst für ein Jahr untersagt worden, seine Tätigkeit auszuüben, weil er gegen rund zehn Artikel des Ethikkodex verstoßen hatte. Der Allgemeinmediziner hatte sich insbesondere durch seine Stellungnahmen gegen die Corona-Maßnahmen hervorgetan. Nach dem Urteil im Juli letzten Jahres legte er Berufung ein.

Da die Berufung eine aufschiebende Wirkung hatte, konnte er seitdem weiter praktizieren. Inzwischen ist er zu einer der Figuren der von Maßnahmen-Gegnern organisierten «Marches blanches» geworden, die u. a. die Wirksamkeit des Impfstoffs in Frage stellen und die Isolierung positiver Personen ablehnen.

