Hoffnung auf Weihnachten mit der Familie ist groß

Bei den Worten von Premierminister Xavier Bettel bei der Pressekonferenz am Montag, «heute ein wenig Freiheit aufzugeben und später mehr Freiheit zurückzugewinnen», dürfte die Hoffnung bei vielen Zuhörern im Großherzogtum groß gewesen sein. Die Hoffnung, das Weihnachtsfest trotz der Corona-Pandemie wenigstens im kleinen Familienkreis feiern zu können.

Doch was ist realistisch? Und was wird wohl ein Wunsch bleiben? Für die Mehrheit der Länder ist ein Weihnachtsfest in einer kleinen Gruppe zweifellos «die beste Option», so die Weltgesundheitsorganisation (WHO), und erinnert daran, dass sich jeder Staat an seine Situation anpasst. Die Bundesländer in Deutschland haben sich gestern dafür ausgesprochen, die Teilnehmerzahl zu Weihnachten und Silvester auf zehn Personen aus mehreren Haushalten zu beschränken. Im Großherzogtum gibt es keine derartigen Vorgaben.

« Wir wissen nicht, wo wir in einem Monat sein werden »

Gesundheitsministerin Paulette Lenert weigerte sich am Montag, über das zu spekulieren, was nach dem 15. Dezember kommt oder kommen könnte. «Wir müssen weiterhin wachsam sein. Es ist immer eine Frage des gesunden Menschenverstands», hieß es am Dienstag aus dem Ministerium, «aber die Regierung wird alles tun, damit im Familienkreis gefeiert werden kann. Wenn wir uns an die Regeln halten, könnte man ein normaleres Weihnachtsfest erleben, als wenn maximal zwei Personen eingeladen werden dürfen».

An Spekulationen möchte sich auch Paul Wilmes nicht beteiligen: «Wir wissen nicht, wo wir in einem Monat sein werden», sagte der Sprecher der Covid-Task Force. Aber «business as usual»-Feiern könnten eine neue Welle auslösen. Zumal an Weihnachten und Silvester die Generationen zusammenkommen», sagt Wilmes. Dies stelle ein großes Risiko für die über 60-Jährigen dar. Deshalb sei die Einschränkung der sozialen Kontakte auch Ende Dezember noch sinnvoll. Mit der Idee, Opa und Oma in der Küche essen zu lassen, wie von einem Arzt der Pariser Krankenhäuser vorgeschlagen, kann sich im Grunde niemand anfreunden.

(Nicolas Martin/L'essentiel)