Umgestaltung der Villa Louvigny startet erst 2023

Die Villa Louvigny, in der derzeit das Gesundheitsministerium und die Verwaltung untergebracht sind, soll in den kommenden Jahren eine regelrechte Wiedergeburt erfahren.

Mobilitätsminister François Bausch hat nun auf eine parlamentarische Anfrage des LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo geantwortet und einige Details über den Fortschritt des Renovierungsprojekts verraten. Die Arbeiten könnten laut Bausch Mitte 2023 beginnen. «Das Kulturministerium entwickelt derzeit eine detaillierte Bauplanung», so der Minister. Sobald diese validiert ist, kann die genaue Planung des Projekts beginnen und die Vorprojektphase starten, die etwa zwei Jahre dauern wird.

Das Gesundheitsministerium soll «Anfang 2022» in einen Gebäudeteil in der Rue Charles Darwin in Luxemburg-Gasperich verlegt werden. Die Verwaltung wird ihrerseits in Räumlichkeiten in der Rue de Bitbourg in Luxemburg umziehen. Zur Erinnerung: Im Auditorium der in den 1950er Jahren erbauten Villa Louvigny waren das RTL-Sinfonieorchester und die Aufzeichnung vieler Sendungen des luxemburgischen Senders sowie zwei Eurovision Song Contests in den Jahren 1962 und 1966 zu Gast.

(ol/L'essentiel)