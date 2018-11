Zwei Verletzte nach Crashs im Feierabendverkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei wurden am Mittwochabend bei Verkehrsunfällen verletzt. Gegen 19.15 Uhr kam es in Luxemburg an der Kreuzung zwischen der Avenue de la Paix und dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Eine Person wurde dabei verletzt.

Nahezu gleichzeitig ereignete sich ein weiterer Unfall in Esch. Ein Pkw krachte gegen die Autobahnleitplanke zwischen dem Zessinger Kreuz und Leudelingen. Auch hierbei erlitt eine Person Verletzungen.

(L'essentiel)