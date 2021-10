Auch Luxemburg will die neue Corona-​​Pille

«Wir befinden uns in der vierten Welle», räumte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch ein und wies darauf hin, dass Luxemburg nicht von dem im Herbst in ganz Europa beobachteten Anstieg der Infektionen verschont geblieben ist. Neben der Erhöhung der Impfquote, die noch immer als «zu niedrig» angesehen wird (75,1 Prozent der über Zwölfjährigen), behält das Großherzogtum auch neue Medikamente im Auge, wie das neue Corona-Medikament «Molnupiravir» des US-Pharmakonzerns Merck.

Während viele Länder, darunter Frankreich, bereits Bestellungen aufgegeben haben und die Europäische Arzneimittelagentur eine «beschleunigte Prüfung» eingeleitet hat, signalisiert auch Luxemburg Interesse. «Im Prinzip geht es darum, eine europäische Bestellung wie bei den Impfstoffen aufzugeben. Die Verhandlungen sind im Gange, und Luxemburg hat sich diesem Prozess angeschlossen», erklärte Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit gestern. Er fügte hinzu: «Wenn dieser Prozess nicht schnell genug voranschreitet oder nicht erfolgreich ist, haben wir immer die Möglichkeit, einen separaten Auftrag zu erteilen. Aber als kleines Land ist es in unserem Interesse, eine europäische Bestellung zu favorisieren.» Im Bereich der Impfstoffe erhielt das Großherzogtum 0,14 Prozent der europäischen Bestellungen.

Vorläufigen Ergebnissen zufolge reduziert das neue Medikament Krankenhausaufenthalte und Todesfälle um 50 Prozent, wenn es den Patienten in den Tagen nach einem positiven Testergebnis verabreicht wird. Es verlangsamt zwar die Replikation des Virus, ersetze aber nicht den Impfstoff, sondern könne ihn nur ergänzen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)