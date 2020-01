Nie gingen in Luxemburg mehr Firmen pleite

Die Zahl der Konkurse ist im Großherzogtum 2019 auf 1263 gestiegen. Das teilt der Finanzdienstleister Creditreform am Montag mit. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 5,7 Prozent. «Das ist der absolut höchste Stand in Luxemburg», schreibt Creditreform in dem Communiqué.

Besonders von den Pleiten betroffen waren Unternehmen im Alter von über fünf Jahren. Sie machten fast 76 Prozent der gesamten Konkurse aus. Der Anteil der Konkurse von Unternehmen, die jünger als fünf Jahre sind, liegt bei 24,2 Prozent. Im Gerichtsbezirk Luxemburg wurden 2019 insgesamt 1138 Insolvenzen angemeldet, in Diekirch 125.

Keine größeren Arbeitsplatzverluste

In der Dienstleistungsbranche gingen mit 884 Fällen (+ 6,3 Prozent) die meisten Firmen pleite, im Baubereich – trotz guter Auftragslage – 124 (+ 9,8 Prozent). Im Handel wurden 253 Konkurse (keine Veränderung) angemeldet, im produzierenden Gewerbe lediglich zwei (- 80 Prozent).

«Erfreulicherweise sind im Jahr 2019 keine namhaften Unternehmen in Konkurs gegangen, die einen größeren Arbeitsplatzverlust verursacht hätten. Betroffen sind überwiegend kleine Unternehmen», erklärt Creditreform.

(sw/L'essentiel)