CSV und LSAP vereint in der «Höhle des Löwen»

Die neue Staffel der TV-Sendung «Die Höhle des Löwen» ist seit dem 3. September auf dem deutschen Sender «Vox» zu sehen. In Folge fünf, die am kommenden Dienstag (1. Oktober) zu sehen ist, stellen zwei Tüftler aus dem Großherzogtum ihre Erfindung vor: Jill Audrit und Adel Adrovic. Auch wenn die Lebenspartner beruflich eher gegeneinander arbeiten – sie ist Mitarbeiterin bei der CSV-Fraktion, er bei der LSAP – suchen sie im Privatleben praktische Lösungen für den Haushalt.

So erblickten ihre «Protect Pads» das Licht der Welt, Stoßschutzpolster, die an Staubsaugern angebracht werden können. Audrit ärgerte sich immer wieder über Schrammen und Macken an Möbeln und Türrahmen, wenn sie die Wohnung vom Staub befreit hatte. Die «Protect Pads», die an allen Staubsaugertypen angebracht werden könnten, sollen die Stöße abdämpfen und die Möbel vor Schäden bewahren. Audrit und Adrovic wollen mit ihrer Erfindung zuerst den deutschen Markt erobern und später europaweit expandieren. Dafür benötigen die Gründer 85.000 Euro und bieten 15 Prozent der Firmenanteile an.

In der Show «Die Höhle des Löwen» werben Startups, Erfinder und Unternehmensgründer um Kapital, welches das Wachstum ihres Unternehmens ermöglichen soll. Sie stellen ihre Geschäftskonzepte und Erfindungen den «Löwen» vor und bieten ihnen Geschäftsanteile an. Die «Löwen» sind prominente Investoren, die eigenes Geld in Unternehmen ihrer Wahl investieren und diese mit ihrem Know-how begleiten.

(sw/L'essentiel)