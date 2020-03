Urlauber können Hotel auf Teneriffa bald verlassen

Die Urlauber, die sich zurzeit in dem isolierten Hotel auf Teneriffa befinden, können schon bald ihre Heimreise antreten. «Wir rechnen damit, dass die betroffenen Urlauber am Donnerstag von den zuständigen Behörden in Spanien eine Ausreisegenehmigung erhalten», schreibt der belgische Reiseveranstalter TUI. 110 seiner Kunden können das «H10 Costa Adeje Palace» seit dem 25. Februar nicht mehr verlassen. Ein Mann aus Italien, der positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, machte dort ebenfalls Urlaub. Insgesamt mussten während der Quarantänezeit rund 100 Touristen auf ihren Zimmern bleiben.

TUI wolle nun die Rückreise für seine Kunden nach Belgien organisieren. Sowohl die Überführung als auch der verlängerte Hotelaufenthalt wird ihnen nicht in Rechnung gestellt. Darüber hinaus wird ihnen der Teil ihres Urlaubs, den sie in Quarantäne verbracht haben, erstattet.

Vom luxemburgischen Reiseveranstalter LuxairTours befinden sich 14 Kunden in dem Hotel. Wann sie zurückkehren können, steht noch nicht fest.

(L'essentiel)