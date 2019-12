Wie gefährlich ist Esch bei Nacht?

Um 22 Uhr beginnt die Arbeit für Luca und Christoph. Nachtschicht bedeutet für die Polizisten, auf den Straßen Eschs und Umgebung nach dem Rechten zu sehen. «Acht Stunden reichen nicht, um jede einzelne Ecke zu kontrollieren», sagen sie. Deshalb gilt, sogenannte Hotspots anzufahren, zum Beispiel den Parc Municipal, gleich hinter dem Bahnhof. Nicht nur Drogenschmuggler kommen gerne hier her. Manchmal brennt Licht in einem Auto auf einem verlassenen Parkplatz, ein nackter Po ist zu sehen. Sex? «Das kommt vor.» Aber nicht heute. «Wir reden nur», antwortet das Pärchen im Pkw.

Parkplatz vor dem Stade Émile mayrisch. Mitten in der Nacht. Auto. Licht drinnen. Nackter po.

Sex. Kommt vor, sagt die #Polizei. Heute nicht. Der Mann und die Frau im Auto sind angezogen. #policelux #Nachtschicht #esch pic.twitter.com/xxnceeMPMq — L'essentiel Deutsch (@lessentielde) December 6, 2019

Nicht geredet wird im «White» in Fötz. Massenschlägerei in der Disco, heißt es. Am Ende haben sich «nur» drei Leute gekloppt. «Das passiert immer wieder, jemand ruft an und redet von Massenschlägerei, damit wir ja schnell kommen.» Schnell sind die Polizisten. Eine Frau wählt den Notruf, weint hysterisch. Ihr Mann bedroht sie mit einem Messer. Acht Kilometer weiter und zwei Minuten später bringen Luca und Christoph den Mann ins Krankenhaus. Selbstmordgefährdet.

Der Mann kommt mit erhobenen Händen aus dem Haus. Er geht auf die Straße und lässt sich vor das Polizeiauto plumpsen. Seine rechte Hand blutet. Er weint. "Es tut mir Leid", wimmert er. #Nachtschicht #Esch #policelux pic.twitter.com/PjhzHgoHG9 — L'essentiel Deutsch (@lessentielde) December 7, 2019

Zur gleichen Zeit kommt es in der Rue d’Audan* zu einer Messerstecherei mit mehreren Verletzten. Hier, im Centre Hospitalier Emile Mayrisch, kreuzen sich häusliche Gewalt und Messer-Eskalation. Drei Männer mit blutverschmierten Gesichtern müssen genäht werden. Bei einem Mann klafft eine offene Wunde in der Wange, die Zähne schimmern hindurch, so tief ist der Schnitt.

Christoph schiebt ein Patientenbett durch den Flur. Polizisten sind manchmal auch Krankenpfleger. Fast zwei Stunden verbringen die Beamten hier, um 3.30 Uhr tummeln sich etwa 25 Betrunkene, Verletzte und Leidende im Warteraum. «Ich fühle mich hilflos», sagt Luca, der vor dem Behandlungszimmer Wache steht. «Wir müssten eigentlich draußen sein, wir werden dort gebraucht.»

* Update: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass sich die Messerstecherei in einem Kebap-Laden ereignet habe. Diese Informationen wurden unserer Reporterin während der Nachtschicht mitgeteilt. Der Besitzer des Geschäfts erklärt nun, dass sich die Gewalteskalation auf der Rue d'Audan ereignet habe.

(Franziska Jäger/L'essentiel)