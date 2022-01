Das Impfzentrum in der Victor Hugo-​​Halle zieht um

Das Impfzentrum in der Victor Hugo-Halle auf dem Limpertsberg zieht kurzfristig um. Grund hierfür sind «technische Probleme», wie die Regierung am Sonntag in einer Pressemitteilung schreibt, ohne auf die Art der technischen Probleme einzugehen.

Wer in den nächsten Tagen einen Impftermin hat, muss sich demnach ab Montag zur Luxexpo The Box auf dem Kirchberg begeben, wo das Impfzentrum in Halle 3C eingerichtet wird. Es wird darum gebeten, die Zeiten der bereits vereinbarten Termine einzuhalten. Der Eingang erfolgt über den Hauptparkplatz der Luxexpo. Ob und wann das Impfzentrum möglicherweise wieder in die Victor-Hugo-Halle zieht, bleibt unklar.

