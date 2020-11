Windeshausen präsentiert 50 Marken auf 500m²

Elf Jahre nachdem Windeshausen Joailliers den ersten Shop im Einkaufszentrum City Concorde in Bartringen eröffnet haben, zieht das Juweliergeschäft nun in einen 500 Quadratmeter großen Laden um. «Wir haben uns zum Umzug entschlossen, weil fünf Tische zur Präsentation für unsere Kunden nicht mehr ausreichten», sagt Lionel Windeshausen zum neuen, deutlich größeren Store. «Wir haben eine große lokale Kundschaft und wollten ein neues Konzept schaffen, bei dem jede Uhren- und Schmuckmarke ihren eigenen individuellen Platz bekommt».

In dem neuen Laden im Erdgeschoss gleich am Haupteingang der City Concorde befindet sich Windeshausen Joailliers nun in einer perfekten Lage. «Wir bleiben an der gleichen Adresse, haben als Familienunternehmen aber nun eines der größten Juweliergeschäfte in Europa», freut sich Lionel. «Es ist die Einfachheit, die uns stark macht», erklärt Lionel Windeshausen. «Wir sind wirklich hier und wir sind die ganze Zeit da, und wir stellen uns auf die gleiche Stufe wie der Kunde. Wir zeichnen uns auch durch die Auswahl aus, die wir anbieten. Im Großherzogtum haben wir die Exklusivität von Marken wie Louis Moiney und Montres KF, und dann haben wir all unsere bekannten Vorzeigemarken wie Rolex, CWC, Cartier, Hublot, Chopard, Zenith, Breitling, Tudor, TAG Heuer, Chanel... Insgesamt kommen wir auf etwa fünfzig Marken von Schmuck und Uhren zusammen».

Trotz des Angebots von etwa fünfzig Marken will sich das Familienunternehmen nicht auf seiner breitgefächerten Auswahl ausruhen. «Vor allem werden wir unseren Kundendienst weiter ausbauen, denn es geht nicht nur darum, eine Uhr zu kaufen. Es ist sehr wichtig, den Service dahinter nicht zu vernachlässigen. Dieser neue Laden ist ein Glücksspiel, es ist doppelt oder nichts, aber die Chancen stehen gut, dass es funktioniert.»

(fl/L'essentiel)