Neues Jahr startet mit frostigen Temperaturen

Aus weißen Weihnachten wurde im Großherzogtum leider nichts. Auch an Silvester müssen wir auf rieselnden Schnee verzichten. So erwartet uns am Montag, wie schon in den vergangenen Tagen, graues und nasses Wetter. Die Temperaturen bewegen sich dabei um milde acht Grad Celsius. Auch am ersten Januar bescheren uns Wolken und Regen einen eher ungemütlichen Start ins neue Jahr. Auch hier ist mit Maximalwerten von bis zu sieben Grad zu rechnen.

Die milden Temperaturen sollen sich laut dem staatlichen Wetterdienst MeteoLux allerdings schon bald verabschieden. Denn schon am Mittwoch sinken die Temperaturen auf -3 bis 4 Grad Celsius. Die gute Nachricht dabei: Die Sonne kämpft sich durch die dichte Wolkendecke hindurch und lässt sich an einigen Stellen wieder blicken. Am Freitag sind sogar vereinzelte Schneeschauer zu erwarten.

(L'essentiel)