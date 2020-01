«Sydney war apokalyptisch»

Der Luxemburger Maler Eric Mangen hat sechs Wochen in Australien gearbeitet. Als er kam, brannten die Buschfeuer bereits. Zurück in Luxemburg ist noch immer kein Ende der Katastrophe in Sicht. Der Künstler will jetzt mit einer Aktion helfen: Eines der Bilder, das er in Australien gemalt hat, steht zum Verkauf. Der komplette Erlös wird an die australische Feuerwehr gespendet. (siehe unten)

L'essentiel: Eric, wie war die Stimmung, als Sie im Dezember in Sydney gelandet sind?

Eric Mangen: Apokalyptisch. Alles war richtig, richtig krass. Der Himmel war grau-orange. Das ist, als würde man neben dem Feuer stehen. Aber man sieht die Flamme nie, sondern nur den Rauch. Das ist ja eine riesige Stadt. Aber alles war wirklich so, wie auf den Bildern, die man jetzt überall sieht – so «Mad Max»-mäßig».

Quelle: DPA

Mindestens 27 Menschen sind bisher gestorben. Viele werden vermisst. In einigen Städten sind Menschen vom Feuer umzingelt. Wie ist das, an so einem Ort zu sein?

Rund um Sydney war es heftig. Aber im Dezember war die Situation noch eine andere: An einem Tag war es schlimm, am nächsten wieder normal. Man hat die Brände also mitbekommen, aber nicht so richtig krass. Aber zum Schluss, als ich abgereist bin, waren es plötzlich 44, 45, 46 Grad. Und dann brannte es lichterloh. Ich bin quasi noch rechtzeitig abgeflogen. Aber nur, weil meine Reise eben so geplant war.

Sie und Ihre Galerie, die Valerius Art Gallery, verkaufen jetzt ein Bild aus Ihrer Zeit in Melbourne. Warum spenden Sie das Geld ausgerechnet an die Feuerwehr?

Als ich Ende Dezember wieder in Luxemburg gelandet bin, waren die Feuerwehrleute schon Monate im Einsatz. Die haben kein Weihnachten mit der Familie verbracht, kein Neujahr, keine Party, kein Truthahn. Die sind da im Feuer und kämpfen, um andere zu retten. Gleichzeitig hört man, dass der Premier im Familienurlaub auf Hawaii ist, dass 2019 das heißeste Jahr in Australien überhaupt war und dass trotzdem das Budget der Feuerwehr gekürzt wird. Da musste ich einfach was tun.

Wie ist es, die Katastrophe jetzt aus dem sicheren Luxemburg zu beobachten?

In Australien sind so viele Menschen umgekommen und so viele Hektar Land verbrannt. Das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Wir sind ja komplett verschont von allem. Mit dem Tornado haben wir eine Ahnung bekommen, wie das sein kann, von einer Naturkatastrophe getroffen zu werden. Da braucht es einfach Solidarität.

In Australien haben Sie mit dem Künstler Adnate kollaboriert. Er malt Porträts – auch von Aborigines. Hat das Ihre Perspektive auf die Katastrophe im Land verändert?

Adnate beschäftigt sich in seinen Arbeiten immer mit indigenen Menschen – sei es in Nepal, in Amerika oder eben in Australien. Es sind immer die First Nations. Also die Leute, die da waren, bevor die Kolonien kamen. Adnate geht in die Communities und lernt die Leute und ihre Bräuche kennen. Erst durch ihn habe auch ich die Kultur der Aboriginies kennengelernt. Was hat ein Luxemburger sonst damit zu tun?

Was hat der Luxemburger Eric Mangen von den Nachfahren der Ureinwohner Australiens gelernt?

Aborigines hatten Wege, die Trockenheit und die Feuer zu kontrollieren. Jetzt ist die Erde zu trocken, weil es zu viel Bergbau gibt. (Australien gehört zu den weltweit größten Fördernationen von Bauxit. Daraus wird Aluminium hergestellt. Die zweitgrößte Exportindustrie ist der Kohlebergbau. Anm. d. Red.) Ich bin ein erdverbundener Mensch. Meine Familie hat Tiere und Land. Aber diese Menschen sind noch viel mehr connected.

Interessenten können sich an die Valerius Art Gallery wenden: info@valeriusartgallery.com

(Marlene Brey/L'essentiel)